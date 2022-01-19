«Газпром» предупредил Молдавию о возможном прекращении поставок газа

Российская компания «Газпром» предупредила о возможном прекращении поставок газа в Молдавию в случае, если не получит очередной платёж до 20 января, заявила премьер-министр страны Наталья Гаврилица.

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«Вчера компания «Газпром» направила «Молдовагазу» официальное письмо, в котором предупредила о намерении прекратить поставки газа в случае непогашения платежа до 20 января», — цитирует молдавского премьера РИА Новости. По её словам, «Молдовагаз» не успел собрать деньги. Ранее глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил, что молдавская сторона перевела российскому «Газпрому» треть авансового платежа за поставки газа в январе.