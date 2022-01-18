«Молдовагаз» погасил треть авансового платежа «Газпрому» за январский газ

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Глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил, что молдавская сторона перевела российскому «Газпрому» треть авансового платежа за поставки газа в январе.
«Молдовагаз» погасил треть авансового платежа «Газпрому» за январский газ
  • AP

«Мы заплатили $23 млн из $63 млн. К четвергу мы заплатим ещё $15 млн, и я думаю, что мы будем должны ещё $25 млн. Посмотрим, как будет развиваться ситуация в ближайшие дни, но, исходя из текущей ситуации, я думаю, что мы не сможем заплатить до 20 января», — заявил он изданию Ziarul de Garda.

Чебан подчеркнул, что обратился к российской компании с просьбой отложить срок погашения платежа до конца месяца.

Ранее премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что молдавские власти объявят в стране режим ЧП, если «Газпром» не согласится дать отсрочку «Молдовагазу» по расчётам за потребление в январе.

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