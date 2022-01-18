В Молдавии объявят режим ЧП в случае отказа «Газпрома» в отсрочке платежей за январь

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что молдавские власти объявят в стране режим ЧП, если «Газпром» не согласится дать отсрочку «Молдовагазу» по расчётам за потребление в январе.

«Мы рассматриваем введение режима ЧП для точечных мер финансового характера, которые не могут быть приняты в обычном режиме», — цитирует её ТАСС.

Также она добавила, что в правительстве рассматривают возможность возврата «Молдовагазу» налога на добавленную стоимость, что позволит выделить для расчётов с «Газпромом» не менее $22 млн, а также другие меры.

Ранее Гаврилица заявила, что молдавская сторона просит российскую компанию «Газпром» отложить авансовый платёж за поставку газа до тех пор, пока в стране не будет пересмотрен тариф на топливо.