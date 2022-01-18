В Молдавии объявят режим ЧП в случае отказа «Газпрома» в отсрочке платежей за январь
- AP
«Мы рассматриваем введение режима ЧП для точечных мер финансового характера, которые не могут быть приняты в обычном режиме», — цитирует её ТАСС.
Также она добавила, что в правительстве рассматривают возможность возврата «Молдовагазу» налога на добавленную стоимость, что позволит выделить для расчётов с «Газпромом» не менее $22 млн, а также другие меры.
Ранее Гаврилица заявила, что молдавская сторона просит российскую компанию «Газпром» отложить авансовый платёж за поставку газа до тех пор, пока в стране не будет пересмотрен тариф на топливо.