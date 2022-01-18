«Молдовагаз» предложила правительству вернуть компании НДС в размере около $22 млн

Газораспределительная компания «Молдовагаз» обратится к правительству Молдавии и «Газпрому» по вопросу помощи в урегулировании газового кризиса, сообщил председатель правления компании Вадим Чебан.

«Правление АО «Молдовагаз» обратится за поддержкой ко всем акционерам, в том числе и в ПАО «Газпром», с просьбой рассмотреть возможность отсрочки платежа или представления краткосрочного кредитования на сумму финансовых отклонений», — написал Чебан в своём Telegram-канале.

Правительству Молдавии предлагается рассмотреть возможность возврата компании налога на добавленную стоимость.

«Вернуть (возместить) АО «Молдовагаз» НДС, чтобы избежать роста тарифных отклонений на сумму не менее $22 млн, — говорится в сообщении.

Ранее вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил, что Кишинёв намерен запросить весной пересмотр газового контракта с «Газпромом», для того чтобы он «соответствовал нынешним реалиям».

17 января он заявил, что попросил главу компании «Газпром» Алексея Миллера помочь решить проблему оплаты за газ.