Власти Молдавии намерены запросить пересмотр контракта с «Газпромом»
- РИА Новости
«Мы запросим пересмотра контракта, чтобы он соответствовал нынешним реалиям, мы хотим заключить новый контракт», — приводит ТАСС его слова.
Спыну добавил, что представители «Газпрома» также обсуждали данный вопрос, так как Молдавия «продлевает контракт в виде старой модели».
Ранее молдавское предприятие «Молдовагаз» сообщило, что полностью перечислило «Газпрому» плату за природный газ, поставленный в декабре 2021 года.