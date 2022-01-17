Власти Молдавии намерены запросить пересмотр контракта с «Газпромом»

Вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил, что Кишинёв намерен запросить весной пересмотр газового контракта с «Газпромом», для того чтобы он «соответствовал нынешним реалиям».

«Мы запросим пересмотра контракта, чтобы он соответствовал нынешним реалиям, мы хотим заключить новый контракт», — приводит ТАСС его слова.

Спыну добавил, что представители «Газпрома» также обсуждали данный вопрос, так как Молдавия «продлевает контракт в виде старой модели».

Ранее молдавское предприятие «Молдовагаз» сообщило, что полностью перечислило «Газпрому» плату за природный газ, поставленный в декабре 2021 года.