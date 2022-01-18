Молдавия попросила «Газпром» отложить авансовый платёж за газ

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что молдавская сторона просит российскую компанию «Газпром» отложить авансовый платёж за поставку газа до тех пор, пока в стране не будет пересмотрен тариф на топливо.

«Мы продолжаем переговоры с «Газпромом» о том, чтобы отложить авансовый платёж до тех пор, пока не будет пересмотрен тариф», — цитирует её РИА Новости.

Вместе с этим она подчеркнула, что пока Молдавия не знает, каким будет ответ «Газпрома», поэтому власти страны рассматривают различные меры по укреплению энергетической безопасности государства.

Ранее вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил, что Кишинёв намерен запросить весной пересмотр газового контракта с «Газпромом».