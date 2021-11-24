«Проявляя добрую волю и понимание»: «Газпром» согласился дать отсрочку Молдавии по выплате долгов за поставки газа

«Газпром» согласился удовлетворить просьбу Молдавии не прекращать поставки газа с сегодняшнего дня. Об этом заявил представитель компании Сергей Куприянов, отметив, что «Газпром» принял такое решение в виде исключения. Он подчеркнул, что молдавская сторона обязалась полностью выплатить имеющуюся задолженность 26 ноября.

«Газпром» в виде исключения согласился удовлетворить просьбу Молдавии не прекращать поставки газа с сегодняшнего дня. Об этом рассказал представитель компании Сергей Куприянов.

По его словам, молдавская сторона «признаёт правомерность требований» компании и обязалась полностью выплатить имеющуюся задолженность 26 ноября.

«Правительство Молдавии обратилось к «Газпрому» с просьбой не прекращать поставки газа с сегодняшнего дня... «Газпром» в виде исключения, проявляя добрую волю и понимание, с какой сложной ситуацией могут столкнуться граждане Молдавии, согласился с этой просьбой», — сказал Куприянов.

Он подчеркнул, что российский холдинг рассчитывает на абсолютное выполнение Молдавией своих обязательств по контракту в будущем и выплату текущих платежей в срок.

23 октября Сергей Куприянов сообщил, что компания может остановить поставки газа в Молдавию, в случае если Кишинёв не погасит задолженность за топливо. Представитель «Газпрома» отмечал, что сложная ситуация с поставками газа сложилась по вине властей республики, и обращал внимание, что Кишинев накопил долг за уже поставленный газ.

При этом власти Молдавии ввели в стране режим повышенной готовности в области энергетики, чтобы соответствующие учреждения могли принять меры по защите энергобезопасности страны. Также 22 октября парламент Молдавии ввёл в стране чрезвычайное положение из-за дефицита газа.

Вице-премьер республики Андрей Спыну заявлял, что правительство республики намерено провести независимый аудит исторических долгов перед «Газпромом» перед тем, как признать свои обязательства по ним.

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Вместе с тем мэр Кишинёва Ион Чебан в конце октября подверг критике правительство страны за отсутствие плана по преодолению кризиса в сфере энергетики.

29 октября стороны смогли достигнуть договорённостей и был подписан новый пятилетний контракт на поставки газа «Газпромом» в Молдавию.

Однако 22 ноября Куприянов сообщил, что «Газпром» вновь уведомил молдавскую сторону о возможности остановки поставок газа в страну из-за невыполнения Кишинёвом своих контрактных обязательств по соглашению, заключённому в конце октября.

«Очередной срок текущих платежей — сегодня, 22 ноября. Платежа нет. В связи с этим сегодня «Газпром» уведомил молдавскую сторону в соответствии с условиями контракта о том, что через 48 часов поставки газа в Молдову будут остановлены», — отмечал представитель газовой компании.

В свою очередь, премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица 24 ноября направила парламенту страны просьбу об экстренном выделении средств для погашения задолженности за газ перед «Газпромом». В пресс-службе сообщили, что для получения средств премьер призвала парламент страны срочно внести необходимые для этого поправки к закону о госбюджете на 2021 год.

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Позже вице-премьер республики Андрей Спыну заявил, что правительство Молдавии принимает все меры, чтобы заплатить «Газпрому».

«Уважаемые граждане, уважаемые представители СМИ! Только что получил ответ «Газпрома» на мою просьбу о продлении срока оплаты текущего потребления газа. Дедлайн продлён до пятницы, 26 ноября. Напоминаю, что правительство Молдавии принимает все необходимые меры для того, чтобы в пятницу была выплачена накопленная задолженность за октябрь — ноябрь», — написал он в Facebook.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских в беседе с RT оценил позицию «Газпрома».

«Ответственная организация. Они думают о детях и стариках. «Газпром» пытается делать всё, чтобы они не остались в холодное время без газа, отопления и горячей воды», — заметил депутат.

В свою очередь, заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов выразил удивление, что власти Молдавии только сегодня выступили с заявлениями об экстренном поиске средств для погашения долга российской компании.

«Странно, что только сейчас озаботились просьбами выделить необходимую сумму денег, хотя условия контракта и сумма оплаты известны», — заявил эксперт.

Специалист также отметил, что «Газпром» понимает, что в случае прекращения поставок Молдавии будет физически неоткуда взять газ. Эксперт напомнил, что Кишинёв уже пытался закупать газ у третьей стороны, в частности у Польши, однако этого оказалось недостаточно.

Напомним, 25 октября Молдавия заключила контракт на пробную закупку 1 млн куб. м газа у польской энергетической компании PGNiG.

В правительстве страны отметили, что республика продолжает вести переговоры с «Газпромом».