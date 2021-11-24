Премьер Молдавии призвала парламент срочно выделить деньги для платежа «Газпрому»

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица направила парламенту страны просьбу об экстренном выделении средств для погашения задолженности за газ перед компанией «Газпром».

Как сообщает РИА Новости, об этом заявила пресс-служба парламента.

Отмечается, что для получения средств премьер призывает парламент страны срочно внести необходимые для этого поправки к закону о госбюджете на 2021 год.

«Премьер-министр Наталья Гаврилица просит рассмотреть в срочном порядке и утвердить во втором чтении законопроект по внесению поправок в закон о государственном бюджете на 2021 год», — говорится в заявлении.

Уточняется, что просьба премьера будет рассмотрена на заседании Постоянного бюро парламента Молдавии в среду в 16:00 мск.

22 ноября «Газпром» уведомил Молдавию, что остановит поставки газа через 48 часов в связи с невыполнением молдавской стороной контрактных обязательств.

Согласно заключённым ранее договорённостям, Молдавия должна в срок вносить 100% платежей, но на 22 ноября этот пункт соблюдён не был. Деньги не поступили и к 24 ноября.

Вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил, что правительство Молдавии выделит деньги «Молдовагазу» для уплаты задолженностей перед «Газпромом», парламент одобрит это решение 25 ноября.