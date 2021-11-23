Правительство Молдавии выделит деньги «Молдовагазу» для платежа «Газпрому»

Правительство Молдавии выделит деньги «Молдовагазу» для уплаты задолженностей перед «Газпромом», парламент одобрит это решение 25 ноября, сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну.

«Решением комиссии по чрезвычайным ситуациям из бюджета было выделено $1,7 млрд, из них $1,4 млрд будут выделены «Молдовагазу». Парламент Молдавии в четверг одобрит это решение в финальном чтении», — сказал он, слова Спыну приводит РИА Новости.

Ранее «Газпром» уведомил Молдавию, что остановит поставки газа через 48 часов в связи с невыполнением молдавской стороной контрактных обязательств.

Согласно заключённым ранее договорённостям, Молдавия должна в срок вносить 100% платежей, этот пункт на 22 ноября соблюдён не был.

Глава «Молдовагаза» Вадим Чебан после этого сообщил, что компания получила уведомление «Газпрома» и работает над проблемой с неуплатой.