«Молдовагаз» получила уведомление «Газпрома» и работает над проблемой с неуплатой

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Компания «Молдовагаз» получила уведомление «Газпрома» и работает над проблемой с неуплатой, она возникла из-за разницы в тарифе, заявил глава компании Вадим Чебан.
«Молдовагаз» получила уведомление «Газпрома» и работает над проблемой с неуплатой
  • РИА Новости

«Речь идёт об оплате потребления за октябрь и о половине оплаты за ноябрь. У нас возник особый разрыв, потому что в октябре в тарифе цена закупки была $150, а мы закупали по $800, над этой проблемой сейчас мы работаем», — сказал он порталу Newsmaker.md.

Ранее «Газпром» уведомил Молдавию о том, что остановит поставки газа через 48 часов в связи с невыполнением молдавской стороной контрактных обязательств.

Согласно заключённым ранее договорённостям, Молдавия должна в срок уплачивать 100% платежей, этот пункт на 22 ноября соблюдён не был.

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