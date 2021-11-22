«Газпром» уведомил Молдавию об остановке поставок газа через 48 часов

«Газпром» уведомил Молдавию о том, что остановит поставки газа через 48 часов в связи с невыполнением молдавской стороной контрактных обязательств, заявил официальный представитель компании Сергей Куприянов. Он отметил, что, согласно заключённым ранее договорённостям, Молдавия должна в срок уплачивать 100% платежей, этот пункт на 22 ноября соблюдён не был. Как подчеркнул Куприянов, «Газпром» разочарован невыполнением молдавской стороной своих контрактных обязательств.

«Как известно, «Газпром» в течение длительного времени проводил переговоры с Молдавией по вопросам поставки газа и заключения на эту тему соответствующего контракта. Предложения «Газпрома» по контракту, по цене на газ были абсолютно рыночными и формировались на базе биржевых торгов на газ», — сказал представитель компании.

Молдавская сторона настаивала на более льготном для себя ценообразовании, добавил он.

«Имея в виду сложную ситуацию в экономическом и финансовом положении Молдавии, руководствуясь стремлением сохранить для Молдавии выплаты её долговых обязательств перед «Газпромом», а также позицию президента России, к которому молдавская сторона неоднократно обращалась за содействием, «Газпром» принял решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но с существенным и важным пунктом: Молдавия в срок уплачивает 100% текущих платежей. Очередной срок текущих платежей сегодня, 22 ноября. Платежа нет», — сказал Куприянов.

В связи с этим «Газпром» уведомил молдавскую сторону о том, что через 48 часов поставки газа в Молдавию будут остановлены, заявил он.

«Газпром» крайне разочарован невыполнением Молдавией своих контрактных обязательств», — подытожил представитель компании.

29 октября Молдавия и «Газпром» договорились о продлении контракта на пять лет, стороны использовали формулу, предложенную молдавской стороной.