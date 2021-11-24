«Газпром» заявил об отсутствии платежа за газ от Молдавии

«Газпром» пока не получил текущий платёж за газ от Молдавии. Об этом сообщил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.

«Текущий платёж за газ от Молдовы не поступил. 48-часовой срок после сделанного уведомления о прекращении поставок из-за неоплаты истекает сегодня», — цитирует его ТАСС.

22 ноября «Газпром» уведомил Молдавию, что остановит поставки газа через 48 часов в связи с невыполнением молдавской стороной контрактных обязательств.

Согласно заключённым ранее договорённостям, Молдавия должна в срок вносить 100% платежей, но на 22 ноября этот пункт соблюдён не был.

Вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил, что правительство Молдавии выделит деньги «Молдовагазу» для уплаты задолженностей перед «Газпромом», парламент одобрит это решение 25 ноября.