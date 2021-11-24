«Газпром» заявил об отсутствии платежа за газ от Молдавии

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«Газпром» пока не получил текущий платёж за газ от Молдавии. Об этом сообщил официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов.
«Газпром» заявил об отсутствии платежа за газ от Молдавии
  • AP

«Текущий платёж за газ от Молдовы не поступил. 48-часовой срок после сделанного уведомления о прекращении поставок из-за неоплаты истекает сегодня», — цитирует его ТАСС.

22 ноября «Газпром» уведомил Молдавию, что остановит поставки газа через 48 часов в связи с невыполнением молдавской стороной контрактных обязательств.

Согласно заключённым ранее договорённостям, Молдавия должна в срок вносить 100% платежей, но на 22 ноября этот пункт соблюдён не был.

Вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил, что правительство Молдавии выделит деньги «Молдовагазу» для уплаты задолженностей перед «Газпромом», парламент одобрит это решение 25 ноября.

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