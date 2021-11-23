«Крайне разочарованы невыполнением обязательств»: «Газпром» уведомил Молдавию о возможной остановке поставок газа

Поставки российского газа в Молдавию могут быть остановлены через двое суток из-за нарушения Кишинёвом положений контракта, подписанного в конце октября, сообщили в «Газпроме». Официальный представитель компании Сергей Куприянов подчеркнул, что при заключении нового соглашения Москва пошла на значительные уступки, включив в договор следующий пункт: Молдавия в срок покрывает 100% текущих платежей. По его словам, поскольку 22 ноября средства не поступили, «Газпром» уведомил Кишинёв о грядущих последствиях. Вице-премьер страны Андрей Спыну подтвердил получение документа фирмой «Молдовагаз», официальное заявление на этот счёт ожидается во вторник. В самой компании пояснили, что обязательства по оплате не были исполнены из-за «дефицита платёжного баланса». Глава «Молдовагаза» Вадим Чебан сообщил, что намерен запросить у правительства заём в размере порядка $74 млн для урегулирования ситуации.

«Газпром» уведомил молдавскую сторону, что поставка газа в страну может быть остановлена в среду, 24 ноября, из-за невыполнения Кишинёвом своих контрактных обязательств по соглашению, заключённому в конце октября. Об этом сообщил официальный представитель компании Сергей Куприянов.

Он напомнил, что «Газпром» в течение длительного времени вёл с Молдавией переговоры по вопросам продления контракта на поставки голубого топлива. Причём если предложения российской стороны были «абсолютно рыночными», то в Кишинёве настаивали на более льготном для себя ценообразовании.

«Имея в виду сложную, весьма сложную ситуацию в экономическом и финансовом положении Молдовы, руководствуясь стремлением сохранить для Молдовы возможность выплаты её долговых обязательств перед «Газпромом», а также позицию президента России, к которому молдавская сторона неоднократно обращалась за содействием, «Газпром» принял решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но с существенным и важным пунктом: Молдавия в срок оплачивает 100% текущих платежей», — отметил Куприянов.

«Очередной срок текущих платежей — сегодня, 22 ноября. Платежа нет. В связи с этим сегодня «Газпром» уведомил молдавскую сторону в соответствии с условиями контракта о том, что через 48 часов поставки газа в Молдову будут остановлены», — сказал представитель газовой компании.

«Газпром» крайне разочарован невыполнением Молдовой своих контрактных обязательств», — добавил Куприянов.

Комментируя это сообщение, в пресс-службе вице-премьера Андрея Спыну, который вёл переговоры с российской компанией по новому контракту, изначально заявили ТАСС, что молдавская сторона не получала уведомления от «Газпрома» о возможном прекращении поставок газа. Однако позднее Спыну в беседе с порталом Deschide.md подтвердил, что уведомление поступило в компанию «Молдовагаз» и во вторник, 23 ноября, он намерен выступить с комментарием по сложившейся ситуации, после того как власти ознакомятся с документом.

В свою очередь, в пресс-службе АО «Молдовагаз» пояснили, что обязательства по оплате, на которые указали в «Газпроме», не были исполнены в срок, поскольку в октябре 2021-го компания «испытала дефицит платёжного баланса вследствие роста закупочной цены на природный газ». Представители компании заверили, что сейчас продолжается работа по урегулированию инцидента.

«Выражаем уверенность, что при поддержке органов государственной власти Республики Молдова в кратчайшие сроки данный вопрос будет решён», — сообщили в компании.

Позднее глава «Молдовагаза» Вадим Чебан сообщил, что обратился за помощью к правительству и Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям. По его словам, компания должна 1,3 млрд леев (около $74 млн), передаёт РИА Новости.

Новый контракт

Напомним, новый пятилетний контракт на поставки газа в Молдавию был подписан 29 октября. Договорённость была достигнута вскоре после того, как парламент республики ввёл в стране режим чрезвычайного положения из-за энергетического кризиса. Предыдущее соглашение истекло 30 сентября 2021-го. Договор был временно продлён на месяц, после чего республика импортировала российский газ по рыночной цене (около $790 за 1 тыс. куб. м).

По данным СМИ, в ходе переговоров молдавская сторона настаивала на существенном снижении цены относительно рыночной. «Газпром» же предлагал рыночную цену и дополнительную скидку в размере 25%, требуя взамен в течение трёх лет погасить накопившийся за Молдавией долг. Сумма задолженности с учётом просроченного платежа на 23 октября составляла $709 млн.

Также на russian.rt.com «Молдовагаз» сообщила об оплате «Газпрому» долга за поставки топлива в сентябре

В связи со сложившейся ситуацией аналитики обращают внимание, что Москва и так пошла навстречу Кишинёву в вопросе газового контракта. Как отметил в беседе с RT эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, изначально контракт обсуждался на менее благоприятных для молдавской стороны условиях.

«Изначально обсуждался контракт с привязкой к спотовому рынку, который дал бы Молдавии гораздо выше цену: под $700 за 1 тыс. кубов было бы сейчас. Молдавия сама говорила: давайте спотовую привязку, а когда в 2021 году цены на спотовых рынках стали высокими, они сказали: «Нет-нет, дайте нам обратно контракт с нефтяной привязкой», — напомнил он.

«Максимально пошёл «Газпром» на уступки, а Молдавия всё равно не платит — ни по старому долгу, ни по новым поставкам», — сказал Юшков.

По его словам, «Газпром» пытается пресечь такую практику неплатежей. «Невозможно бесплатно снабжать Молдавию газом... Поэтому «Газпром» пытается чётко подать сигнал: как раньше, «в долг» мы вам записывать месяцами и годами не собираемся», — отметил эксперт.

В свою очередь, политолог Руслан Бальбек подчеркнул, что российская сторона продемонстрировала европейский подход к ведению бизнеса.

«Уверен, что если бы на месте «Газпрома» была какая-то европейская компания, то она вела бы себя точно так же. Не удивлюсь, если завтра руководство Молдавии начнёт давить на жалость и вспоминать наше общее советское прошлое, — сказал собеседник RT. — Но сейчас другие времена, и наша страна живёт по той же рыночной экономике, что и ЕС, а значит, утром деньги — вечером стулья».