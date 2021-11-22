Аналитик Юшков прокомментировал ситуацию с поставками газа в Молдавию

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Анастасия Румянцева
Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал в беседе с RT заявление «Газпрома» о том, что компания уведомила Молдавию об остановке поставок газа через 48 часов в связи с невыполнением молдавской стороной контрактных обязательств.
Аналитик Юшков прокомментировал ситуацию с поставками газа в Молдавию
  • © SERGEI SUPINSKY
  • AFP

Как подчеркнул Юшков, «Газпром» явно указывает Молдавии на то, что необходимо соблюдать условия контракта.

При этом, как отметил эксперт, российская компания и так «максимально» пошла навстречу молдавской стороне.

«Потому что изначально обсуждался контракт с привязкой к спотовому рынку, который дал бы Молдавии гораздо выше цену: под $700 за 1 тыс. кубов было бы сейчас. Молдавия сама говорила: «Давайте спотовую привязку». Когда на спотовых рынках цены высокие стали в 2021 году, они сказали: «Нет-нет, дайте нам обратно контракт с нефтяной привязкой». «Газпром» пытается уже сейчас пресечь такую практику неплатежей. Невозможно бесплатно снабжать Молдавию газом», — пояснил специалист.

Ранее «Газпром» уведомил Молдавию о том, что остановит поставки газа через 48 часов в связи с невыполнением молдавской стороной контрактных обязательств.

Согласно заключённым ранее договорённостям, Молдавия должна в срок уплачивать 100% платежей, этот пункт на 22 ноября соблюдён не был. 

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