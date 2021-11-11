Додон призвал к досрочным выборам для вывода Молдавии из кризиса
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«В ситуации, когда власть проявляет непрофессионализм и высокомерность, косметический ремонт, то есть замена одного-двух человек, пусть даже премьера, не поможет, нужен капитальный ремонт, то есть досрочные президентские и парламентские выборы в один день», — приводит ТАСС его слова в эфире телеканала «НТВ-Молдова».
По его словам, первые сто дней правительства нынешнего премьера Молдавии Наталии Гаврилицы стали «потерянным для граждан» временем.
Ранее глава «Молдовагаза» Вадим Чебан заявил, что цена на газ, поставляемый «Газпромом» в Молдавию, в декабре может составить $430 за 1 тыс. кубометров вместо $450 в ноябре.