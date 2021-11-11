Додон призвал к досрочным выборам для вывода Молдавии из кризиса

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Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что в стране необходимо провести досрочные президентские и парламентские выборы для вывода государства из кризиса.
Додон призвал к досрочным выборам для вывода Молдавии из кризиса
  • Reuters
  • © Valentyn Ogirenko

«В ситуации, когда власть проявляет непрофессионализм и высокомерность, косметический ремонт, то есть замена одного-двух человек, пусть даже премьера, не поможет, нужен капитальный ремонт, то есть досрочные президентские и парламентские выборы в один день», — приводит ТАСС его слова в эфире телеканала «НТВ-Молдова».

По его словам, первые сто дней правительства нынешнего премьера Молдавии Наталии Гаврилицы стали «потерянным для граждан» временем.

Ранее глава «Молдовагаза» Вадим Чебан заявил, что цена на газ, поставляемый «Газпромом» в Молдавию, в декабре может составить $430 за 1 тыс. кубометров вместо $450 в ноябре.

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