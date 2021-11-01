Глава МИД Молдавии посетит Москву с визитом 16—17 ноября

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Глава МИД Молдавии Николай Попеску 16—17 ноября посетит с визитом Москву, где проведёт переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым.
Глава МИД Молдавии посетит Москву с визитом 16—17 ноября
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«По приглашению министра иностранных дел Российской Федерации Лаврова 16—17 ноября 2021 года Москву с рабочим визитом посетит заместитель премьер-министра, министр иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Попеску», — приводит РИА Новости сообщение МИД России.

Отмечается, что стороны на переговорах намерены обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

1 ноября «Газпром» начал поставки газа в Молдавию по новому контракту через территорию Украины.

Ранее молдавская сторона и «Газпром» договорились о продлении контракта на пять лет.

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