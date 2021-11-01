Глава МИД Молдавии посетит Москву с визитом 16—17 ноября
- © mfa.gov.md
«По приглашению министра иностранных дел Российской Федерации Лаврова 16—17 ноября 2021 года Москву с рабочим визитом посетит заместитель премьер-министра, министр иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Попеску», — приводит РИА Новости сообщение МИД России.
Отмечается, что стороны на переговорах намерены обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.
1 ноября «Газпром» начал поставки газа в Молдавию по новому контракту через территорию Украины.
Ранее молдавская сторона и «Газпром» договорились о продлении контракта на пять лет.