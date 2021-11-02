Глава «Молдовагаза» допустил новые переговоры с «Газпромом»

Глава «Молдовагаза» Вадим Чебан не исключил, что в 2022 году Молдавия обсудит с Россией возможность подписания нового контракта с «Газпромом» для замены действующего.

«Молдавия сейчас договорилась о продлении существовавшего контракта, который был заключён в 2006 году. Однако существует возможность в ближайшее время, скорее всего, в следующем году, обсудить подписание нового контракта с «Газпромом», который заменит действующий», — сказал он в эфире N4, его слова приводит РИА Новости.

Чебан также отметил, что «Газпром» и «Молдовагаз» впервые сели за стол переговоров, чтобы обсудить существующие проблемы.

29 октября Молдавия и «Газпром» договорились о продлении контракта на пять лет.

1 ноября «Газпром» начал поставки газа в Молдавию по новому контракту через территорию Украины.

Как сообщили в Кремле, достигнутое соглашение о поставках газа является взаимоприемлемым и взаимовыгодным.