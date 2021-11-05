Пушков выразил недовольство заявлениями Молдавии по контракту с «Газпромом»

Сенатор Алексей Пушков сообщил, что молдавские власти после заключения контракта с «Газпромом» получают российский газ, но при этом всё равно продолжают жаловаться на Россию.

«Как ни поступает Россия, все нашим «партнёрам» плохо. Не заключала контракт с Молдавией — плохо. Заключила на приличных для Кишинёва условиях — тоже плохо», — написал Пушков в своём Telegram-канале.

Он добавил, что за это премьер-министр страны Наталья Гаврилица обвинила нас в «жестокой игре», а молдавский лидер Майя Санду поблагодарила за «помощь» Соединённые Штаты, «откуда не поступило ни кубометра газа».

Ранее глава «Молдовагаза» Вадим Чебан не исключил, что в 2022 году Молдавия обсудит с Россией возможность подписания нового контракта с «Газпромом» для замены действующего.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал достигнутое соглашение о поставках газа между «Газпромом» и Молдавией взаимоприемлемым и взаимовыгодным.