Вице-премьер Молдавии Спыну заявил о выплате аванса за январь «Газпрому»

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Компания «Молдовагаз» полностью выплатила аванс за январь «Газпрому» за поставки газа. Об этом заявил вице-премьер Молдавии Андрей Спыну.
Вице-премьер Молдавии Спыну заявил о выплате аванса за январь «Газпрому»
  • AP

«Молдовагаз» информирует, что полностью выплатила аванс за январь», — цитирует его РИА Новости.

Как передаёт ТАСС, в «Молдовагазе» заявили, что перевели «Газпрому» $34 млн в счёт погашения задолженности.

Ранее парламент Молдавии ввёл режим  чрезвычайного положения на 60 дней из-за энергетического кризиса и риска прекращения поставок газа.

Комиссия по ЧП в сфере энергетики обязала  «Молдовагаз» до конца дня погасить задолженность по оплате газа перед «Газпромом».

Перед этим «Газпром» вынес предупреждение о возможном прекращении поставок газа в Молдавию в случае, если не получит очередной платёж до 20 января.

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