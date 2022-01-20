Вице-премьер Молдавии Спыну заявил о выплате аванса за январь «Газпрому»
- AP
«Молдовагаз» информирует, что полностью выплатила аванс за январь», — цитирует его РИА Новости.
Как передаёт ТАСС, в «Молдовагазе» заявили, что перевели «Газпрому» $34 млн в счёт погашения задолженности.
Ранее парламент Молдавии ввёл режим чрезвычайного положения на 60 дней из-за энергетического кризиса и риска прекращения поставок газа.
Комиссия по ЧП в сфере энергетики обязала «Молдовагаз» до конца дня погасить задолженность по оплате газа перед «Газпромом».
Перед этим «Газпром» вынес предупреждение о возможном прекращении поставок газа в Молдавию в случае, если не получит очередной платёж до 20 января.