Комиссия по ЧП обязала «Молдовагаз» до конца дня погасить долг перед «Газпромом»

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Комиссия по ЧП в сфере энергетики обязала «Молдовагаз» до конца дня погасить задолженность по оплате газа перед «Газпромом».
Комиссия по ЧП обязала «Молдовагаз» до конца дня погасить долг перед «Газпромом»
  • Legion-Media

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на документ, опубликованный на странице молдавского правительства.

Отмечается, что средства на эти цели выделит государство.

«Молдовагаз» обеспечит полную оплату до конца 20 января 2022 года «Газпрому» 50% стоимости объёма природного газа за январь», — отмечается в документе.

Ранее парламент Молдавии ввёл режим чрезвычайного положения на 60 дней из-за энергетического кризиса и риска прекращения поставок газа.

Инициативу поддержали 58 депутатов.

Перед этим «Газпром» вынес предупреждение о возможном прекращении поставок газа в Молдавию в случае, если не получит очередной платёж до 20 января.

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