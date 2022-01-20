Аналитик Юшков объяснил введение в Молдавии режима ЧП из-за энергетического кризиса

Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал в беседе с RT решение парламента Молдавии ввести режим чрезвычайного положения на 60 дней из-за энергетического кризиса и риска прекращения поставок газа.

«Я думаю, что ЧП нужно для того, чтобы быстрее принимать разные решения и обойти различные процедурные моменты. С одной стороны, это позволяет в ручном режиме регулировать, кому поставлять энергию, а кому — нет, в том числе тепловую. Поэтому ряд каких-то организаций в случае чего можно будет отключить от энергоснабжения, сконцентрировав всю подачу на населении, и то, может быть, вводя какие-то определённые графики подачи той же самой электроэнергии», — пояснил специалист.

С другой стороны, чрезвычайное положение поможет принять какие-то меры по нахождению денег для «Молдовагаза», чтобы компания смогла расплатиться с «Газпромом», предположил аналитик.

«Сейчас зачастую надо голосование в парламенте, и это затягивает процесс, и не факт, что парламент даст своё одобрение», — заключил Юшков.

При этом он не исключил, что «часть политических сил» играет «как раз на дестабилизацию ситуации в плане создания ручного энергетического кризиса».

Ранее парламент Молдавии ввёл режим чрезвычайного положения на 60 дней из-за энергетического кризиса и риска прекращения поставок газа.

Инициативу поддержали 58 депутатов.

Перед этим «Газпром» вынес предупреждение о возможном прекращении поставок газа в Молдавию в случае, если не получит очередной платёж до 20 января.