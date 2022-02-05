В Молдавии проходит акция протеста против повышения тарифов на газ

Активисты оппозиционной партии «Гражданский конгресс» проводят акцию протеста перед зданием парламента Молдавии из-за повышения тарифов на газ и отопление.

Об этом сообщает РИА Новости.

По словам организаторов протеста, у здания парламента Молдавии собрались около 600 человек со всей страны.

«Мы можем решить проблему энергетического кризиса, для этого нужно остановить «Энергомор». Власть должна обратить внимание на наши требования, поскольку именно её действия привели к кризису», — заявил член политсилы Юрий Мунтян.

Он также отметил, что энергетический кризис в республике — это следствие некомпетентности власти.

Ранее председатель правления газораспределительной компании «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил о снижении стоимости российского газа для Молдавии в феврале.