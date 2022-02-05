В Молдавии проходит акция протеста против повышения тарифов на газ

Короткая ссылка
Активисты оппозиционной партии «Гражданский конгресс» проводят акцию протеста перед зданием парламента Молдавии из-за повышения тарифов на газ и отопление.
В Молдавии проходит акция протеста против повышения тарифов на газ
  • AP

Об этом сообщает РИА Новости.

По словам организаторов протеста, у здания парламента Молдавии собрались около 600 человек со всей страны.

«Мы можем решить проблему энергетического кризиса, для этого нужно остановить «Энергомор». Власть должна обратить внимание на наши требования, поскольку именно её действия привели к кризису», — заявил член политсилы Юрий Мунтян.

Он также отметил, что энергетический кризис в республике — это следствие некомпетентности власти.

Ранее председатель правления газораспределительной компании «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил о снижении стоимости российского газа для Молдавии в феврале.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить