Gazeta Wyborcza: Россия может получить монополию на «Северный поток — 2» при морозах в ЕС
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Как сообщает РИА Новости, по его словам, Россия попытается использовать «внезапный кризис» на европейском энергетическом рынке «в своих целях».
«Одна из них состоит в том, чтобы «Газпрому», вопреки требованиям европейского законодательства, предоставили монопольное право на использование нового газопровода «Северный поток — 2», — написал Кублик в статье для Gazeta Wyborcza.
Он отметил сложность ситуации из-за отсутствия запасов газа в хранилищах Германии, Австрии и Нидерландов.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью изданию Les Echos заявила, что «Северный поток — 2» нельзя исключать из санкционных списков.