Gazeta Wyborcza: Россия может получить монополию на «Северный поток — 2» при морозах в ЕС

Компания «Газпром» может получить монопольное право на использование газопровода «Северный поток — 2» в случае прихода морозов в Европу, пишет журналист польской газеты Gazeta Wyborcza Анджей Кублик.

Как сообщает РИА Новости, по его словам, Россия попытается использовать «внезапный кризис» на европейском энергетическом рынке «в своих целях».

«Одна из них состоит в том, чтобы «Газпрому», вопреки требованиям европейского законодательства, предоставили монопольное право на использование нового газопровода «Северный поток — 2», — написал Кублик в статье для Gazeta Wyborcza.

Он отметил сложность ситуации из-за отсутствия запасов газа в хранилищах Германии, Австрии и Нидерландов.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью изданию Les Echos заявила, что «Северный поток — 2» нельзя исключать из санкционных списков.