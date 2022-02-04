Глава ЕК фон дер Ляйен: «Северный поток — 2» нельзя исключать из санкционных списков

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью изданию Les Echos заявила, что газопровод «Северный поток — 2» нельзя исключать из санкционных списков.

«Северный поток — 2» нельзя исключать из санкционных списков», — приводит РИА Новости её заявление.

По словам фон дер Ляйен, Москва использует газ в качестве инструмента давления на Европу.

Она утверждает, что «Газпром» обязан увеличивать объёмы поставок до максимальных, потому что в Европе в настоящее время наблюдается высокий спрос на газ.

Кроме того, глава ЕК отметила, что страны Европы сейчас активно ищут замену российским поставкам топлива.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что «Газпром» в ходе выполнения обязательств по контрактам с европейскими партнёрами «делает минимум».

В свою очередь, российский вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия выполнила все свои долгосрочные контракты по поставкам газа в 2021 году.

Также вице-премьер напомнил, что Россия может поставлять в Европу больше газа, однако для этого нужны долгосрочные контракты, так как рост добычи имеет продолжительный инвестцикл.