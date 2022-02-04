Глава ЕК фон дер Ляйен: «Газпром» «делает минимум» по своим обязательствам

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что «Газпром» в ходе выполнения обязательств по контрактам с европейскими партнёрами «делает минимум».
Глава ЕК фон дер Ляйен: «Газпром» «делает минимум» по своим обязательствам
  • AP

«Это правда, «Газпром» выполняет свои контракты, однако делает минимум», — приводит РИА Новости слова фон дер Ляйен в интервью изданию Handelsblatt.

По её словам, другие поставщики газа увеличили поставки на фоне роста спроса и рекордных цен.

15 января российский вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия выполнила все свои долгосрочные контракты по поставкам газа в 2021 году.

Также вице-премьер напомнил, что Россия может поставлять в Европу больше газа, однако для этого нужны долгосрочные контракты, так как рост добычи имеет продолжительный инвестцикл.

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