Глава ЕК фон дер Ляйен: «Газпром» «делает минимум» по своим обязательствам
- AP
«Это правда, «Газпром» выполняет свои контракты, однако делает минимум», — приводит РИА Новости слова фон дер Ляйен в интервью изданию Handelsblatt.
По её словам, другие поставщики газа увеличили поставки на фоне роста спроса и рекордных цен.
15 января российский вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия выполнила все свои долгосрочные контракты по поставкам газа в 2021 году.
Также вице-премьер напомнил, что Россия может поставлять в Европу больше газа, однако для этого нужны долгосрочные контракты, так как рост добычи имеет продолжительный инвестцикл.