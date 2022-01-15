Вице-премьер Новак: Россия выполнила долгосрочные контракты по поставкам газа в 2021 году

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Россия выполнила все свои долгосрочные контракты по поставкам газа в 2021 году, сообщил российский вице-премьер Александр Новак в эфире канала «Россия 1».
Вице-премьер Новак: Россия выполнила долгосрочные контракты по поставкам газа в 2021 году
  • РИА Новости

«Россия выполнила все свои долгосрочные контракты по поставкам (газа. — RT) в прошлом году, более того, мы значительно больше поставили в Германию, в Турцию, в другие страны, которые выбирали свои объёмы», — цитирует его РИА Новости.

Также вице-премьер напомнил, что Россия может поставлять в Европу больше газа, однако для этого нужны долгосрочные контракты, так как рост добычи имеет продолжительный инвестцикл.

Накануне Новак заявил, что Россия и компания «Газпром» не несут никакой ответственности за энергетический кризис в Европе.

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