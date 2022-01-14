Новак отверг заявления о вине России и «Газпрома» за энергокризис в Европе

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Россия и компания «Газпром» не несут никакой ответственности за энергетический кризис в Европе. Об этом заявил российский вице-премьер Александр Новак.
Новак отверг заявления о вине России и «Газпрома» за энергокризис в Европе
  • Legion-Media

«Меня, конечно, несколько удивило заявление руководителя такой уважаемой международной организации, как МЭА, которая пытается переложить с больной головы на здоровую проблемы, которые возникли сегодня у европейских потребителей», — приводит ТАСС его слова в эфире телеканала «Россия 1».

Новак отметил, что Россия и «Газпром» непричастны к этой ситуации.

Ранее в пресс-службе «Газпрома» заявили, что компания находится в контакте с Еврокомиссией по вопросам поставок газа в Европу, часть необходимых данных уже была предоставлена.

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