«Газпром» предоставил Еврокомиссии часть сведений по поставкам газа в Европу
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«Мы в контакте с ЕК. Часть информации уже предоставлена», — приводит РИА Новости сообщение.
Ранее в «Газпроме» заявили, что Европа отобрала из своих подземных хранилищ уже больше половины объёма газа, закачанного в прошлом году.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на рынке газа в Европе.