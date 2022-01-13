«Газпром» предоставил Еврокомиссии часть сведений по поставкам газа в Европу

«Газпром» находится в контакте с Еврокомиссией по вопросам поставок газа в Европу, часть необходимых данных уже была предоставлена. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Мы в контакте с ЕК. Часть информации уже предоставлена», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее в «Газпроме» заявили, что Европа отобрала из своих подземных хранилищ уже больше половины объёма газа, закачанного в прошлом году.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на рынке газа в Европе.