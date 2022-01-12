«Газпром»: из ПХГ Европы отобрано уже больше половины закачанного в прошлом году газа

В российской компании «Газпром» заявили, что Европа отобрала из своих подземных хранилищ газа (ПХГ) уже больше половины объёма газа, закачанного в прошлом году.

«По данным Gas Infrastructure Europe, из подземных хранилищ Европы поднято уже больше половины объёма газа, закачанного в прошлом году. На 10 января отбор достиг 55,6%, или 26,6 млрд куб. м газа», — говорится в Telegram-канале «Газпрома».

Отмечается, что запасы газа в европейских ПГХ находятся на минимальных для этого сезона уровнях за многолетнюю историю.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию на рынке газа в Европе.