Аналитик Юшков прокомментировал ситуацию на рынке газа в Европе

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Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков прокомментировал ситуацию на рынке газа в Европе.
Аналитик Юшков прокомментировал ситуацию на рынке газа в Европе
  • © РИА Новости / Дмитрий Лельчук

В беседе с ФБА «Экономика сегодня» он отметил, что в последние дни на состояние рынка влияет, в частности, фактическое соотношение баланса спроса и предложения.

«С точки зрения поставок вроде бы ничего не меняет — объёмы импорта, по сравнению с прошлыми показателями, примерно одинаковые, поскольку новых масштабных возможностей не открывается. Сжиженный природный газ продолжает уходить в Азию. Параллельно падает собственная добыча у европейцев», — сказал эксперт.

По его словам, Норвегия и Алжир, в свою очередь, перестают потреблять много газа, а дополнительно истощается один из источников, из которых европейцы берут газ.

«Ранее истощение хранилищ происходило в конце февраля или начале марта, а теперь сроки сдвигаются. Скорее всего, уровень снизится уже в январе. Если начнутся морозы, то газ в ПХГ закончится раньше», — пояснил он.

Юшков пояснил, что восполнить закачанные ранее объёмы очень сложно, поскольку стоимость выше.

По прогнозам эксперта, активное потребление топлива из хранилищ приведёт к дальнейшему росту цен.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с изданием «ПолитЭксперт» дал прогноз относительно цен на нефть на фоне пандемии, в том числе выявления нового штамма коронавируса «омикрон».

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