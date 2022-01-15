Вице-премьер Новак напомнил о важности долгосрочных контрактов для поставок газа в Европу

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Россия может поставлять в Европу больше газа, однако для этого нужны долгосрочные контракты, так как рост добычи имеет продолжительный инвестцикл, заявил в эфире канала «Россия 1» вице-премьер Александр Новак.
Вице-премьер Новак напомнил о важности долгосрочных контрактов для поставок газа в Европу
  • © РИА Новости / Виталий Тимкив

«Мы можем поставлять (больше. — RT), у нас огромные ресурсы, но любая добыча — это инвестиционный проект, который требует времени, чтобы этот проект окупился и привлечь инвестиции. Поэтому должна быть понятная сбытовая политика. Поэтому мы всегда выступали за то, чтобы долгосрочные контракты в первую очередь были той системы энергобезопасности потребителей, которые используют такие энергоносители», — сказал Новак, его цитирует РИА Новости.

Так он прокомментировал слова главы Международного энергетического агентства Фатиха Бироля, который обвинил Россию в усугублении тяжёлой ситуации на европейском энергетическом рынке.

Накануне Новак заявил, что Россия и компания «Газпром» не несут никакой ответственности за энергетический кризис в Европе.

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