Вице-премьер Новак напомнил о важности долгосрочных контрактов для поставок газа в Европу

Россия может поставлять в Европу больше газа, однако для этого нужны долгосрочные контракты, так как рост добычи имеет продолжительный инвестцикл, заявил в эфире канала «Россия 1» вице-премьер Александр Новак.

«Мы можем поставлять (больше. — RT), у нас огромные ресурсы, но любая добыча — это инвестиционный проект, который требует времени, чтобы этот проект окупился и привлечь инвестиции. Поэтому должна быть понятная сбытовая политика. Поэтому мы всегда выступали за то, чтобы долгосрочные контракты в первую очередь были той системы энергобезопасности потребителей, которые используют такие энергоносители», — сказал Новак, его цитирует РИА Новости.

Так он прокомментировал слова главы Международного энергетического агентства Фатиха Бироля, который обвинил Россию в усугублении тяжёлой ситуации на европейском энергетическом рынке.

Накануне Новак заявил, что Россия и компания «Газпром» не несут никакой ответственности за энергетический кризис в Европе.