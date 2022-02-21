В «Молдовагазе» сообщили о полном расчёте с «Газпромом» за потребление газа в феврале
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«Компания полностью оплатила поставки природного газа в первой половине февраля 2022 года на общую сумму в $51,1 млн», — написал он в Telegram.
Отмечается, что «Молдовагаз» перечислила российской компании $9,25 млн.
Вице-премьер Молдавии, глава Мининфраструктуры республики Андрей Спыну ранее сообщил о готовности к урегулированию недоразумений с «Газпромом» в отношении аудита долга «Молдовагаза».
Российская компания ранее заявила, что подход Молдавии к аудиту долга «Молдовагаза» идёт вразрез с достигнутыми ранее договорённостями.
В октябре 2021 года сообщалось, что Молдавия и «Газпром» договорились провести аудит долга «Молдовагаза» в 2022 году.