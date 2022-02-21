В «Молдовагазе» сообщили о полном расчёте с «Газпромом» за потребление газа в феврале

Председатель газораспределительной компании «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил, что Кишинёв полностью расплатился с «Газпромом» за текущее потребление газа в феврале.

«Компания полностью оплатила поставки природного газа в первой половине февраля 2022 года на общую сумму в $51,1 млн», — написал он в Telegram.

Отмечается, что «Молдовагаз» перечислила российской компании $9,25 млн.

Вице-премьер Молдавии, глава Мининфраструктуры республики Андрей Спыну ранее сообщил о готовности к урегулированию недоразумений с «Газпромом» в отношении аудита долга «Молдовагаза».

Российская компания ранее заявила, что подход Молдавии к аудиту долга «Молдовагаза» идёт вразрез с достигнутыми ранее договорённостями.

В октябре 2021 года сообщалось, что Молдавия и «Газпром» договорились провести аудит долга «Молдовагаза» в 2022 году.