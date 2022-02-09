В Молдавии готовы урегулировать недоразумения с «Газпромом» по аудиту долга «Молдовагаза»

Вице-премьер Молдавии, глава Мининфраструктуры республики Андрей Спыну сообщил о готовности к урегулированию недоразумений с российской компанией «Газпром» в отношении аудита долга «Молдовагаза».

«Информация была доведена до сведения мажоритарного акционера «Газпрома», который вопреки договорённостям в одностороннем порядке созвал заседание Наблюдательного совета для утверждения документации по организации проверки долга», — цитирует вице-премьера РИА Новости.

По словам политика, в будущем он намерен продолжить переговоры с «Газпромом» для преодоления любых недоразумений по этому поводу.

Российская компания ранее заявила, что подход Молдавии к аудиту долга «Молдовагаза» идёт вразрез с достигнутыми ранее договорённостями.

В октябре 2021 года сообщалось, что Молдавия и «Газпром» договорились провести аудит долга «Молдовагаза» в 2022 году.