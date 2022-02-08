«Газпром» заявил о нарушении Молдавией условий аудита долга «Молдовагаза»

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Российская компания «Газпром» заявила, что подход Молдавии к аудиту долга компании «Молдовагаз» идёт вразрез с достигнутыми ранее договорённостями.
«Газпром» заявил о нарушении Молдавией условий аудита долга «Молдовагаза»
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Об этом российская компания написала в своём Telegram-канале.

«Односторонний подход молдавской стороны к проведению аудита задолженности «Молдовагаза» идёт вразрез с договорённостями, достигнутыми в октябре 2021 года», — говорится в заявлении.

Отмечается, что назначенное на 2 февраля заседание Наблюдательного совета АО «Молдовагаз» не состоялось из-за неявки представителей правительства Молдавии. 

«Вместо этого представители правительства Республики Молдавия сообщили, что условия привлечения аудитора уже определены молдавской стороной. Как следует из опубликованной документации, в ней не были учтены предложения ПАО «Газпром», ранее направленные молдавской стороне», — указали в российской компании.

Подчёркивается, что подобный односторонний подход молдавской стороны к определению условий тендера на закупку услуг аудитора не позволяет ожидать прозрачности и объективности аудита задолженности.

«Это может привести к тому, что и результаты аудита не будут согласованы наблюдательным советом АО «Молдовагаз», — добавляется в сообщении.

В октябре 2021 года сообщалось, что Молдавия и «Газпром» договорились провести аудит долга «Молдовагаза» в 2022 году. 

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