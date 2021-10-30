Молдавия и «Газпром» договорились провести аудит долга «Молдовагаза» в 2022 году

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Молдавия и «Газпром» договорились провести аудит долга «Молдовагаза» в 2022 году. Об этом сообщил вице-премьер республики Андрей Спыну.
Молдавия и «Газпром» договорились провести аудит долга «Молдовагаза» в 2022 году
  • © AP Photo / Petr David Josek

«Что касается долга, образованного в «Молдовагазе», мы договорились провести независимый аудит этого долга в 2022 году. На основании этого аудита будет установлена сумма, и у нас будут новые переговоры по определению способа и сроков погашения этого долга со стороны «Молдовагаза», — написал он в Facebook.

Ранее Спыну выступил за проведение независимого аудита для анализа долговых обязательств перед «Газпромом». По данным самой компании, в настоящее время «тело долга составляет $433 млн», а с учётом просрочки платежей общая сумма задолженности $709 млн.

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