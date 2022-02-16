Премьер Молдавии Гаврилица заявила о готовности продолжить диалог с Россией

Молдавия готова продолжить прагматичный диалог с Россией с целью развития отношений, заявила премьер-министр страны Наталья Гаврилица.

Она отметила, что провела разговор с заместителем главы МИД России Андреем Руденко.

«В ходе обсуждений я сообщила о готовности правительства Молдавии к продолжению прагматичного диалога с Российской Федерацией», — написала Гаврилица в своём Facebook.

По её словам, данный диалог должен быть ориентирован на развитие двусторонних отношений и поиск решений проблем двусторонней повестки дня.

Ранее вице-премьер Молдавии, глава Мининфраструктуры республики Андрей Спыну сообщил о готовности к урегулированию недоразумений с российской компанией «Газпром» в отношении аудита долга «Молдовагаза».