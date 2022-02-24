«Аэрофлот» приостанавливает до 4 марта полёты в Кишинёв

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Российская авиакомпания «Аэрофлот» приостанавливает до 4 марта полёты из Москвы и Санкт-Петербурга в Кишинёв и обратно.
«Аэрофлот» приостанавливает до 4 марта полёты в Кишинёв
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«В связи с закрытием воздушного пространства республики Молдова «Аэрофлот» временно приостанавливает полёты из Москвы и Санкт-Петербурга в Кишинёв и в обратном направлении, запланированные в расписании с 24 февраля до 4 марта 2022 года», — говорится в заявлении.

В компании добавили, что пассажиры, чьи рейсы отменили, могут вернуть деньги или перебронировать билеты на последующие даты.

Ранее стало известно, что международные аэропорты в украинских городах Харькове и Днепре временно закрыты.

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