Аэропорты в украинских городах Харьков и Днепр временно закрылись
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«Аэропорт Харьков вечером 23 февраля временно закрыли на несколько часов, говорится в сообщении для летного состава NOTAM №A0572/22», — пишет сайт.
Кроме того, аналогичное предписание в NOTAM №A0573/22 появилось для аэропорта Днепр.
Взлётно-посадочная полоса Харькова не принимает рейсы с 21:35 мск 23 февраля до 9:35 мск 24 февраля.
Аэропорт Днепра закрыт с 01:00 мск до 8:00 мск 24 февраля.
Ранее глава украинского МВД Денис Монастырский заявил, что Министерство внутренних дел Украины взяло под охрану объекты критической инфраструктуры Киева и Киевской области.