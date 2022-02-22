МВД Украины взяло под охрану объекты критической инфраструктуры Киева
- AP
По его словам, 22 февраля он проверил систему охраны объектов критической инфраструктуры региона.
«Докладываю. Все они взяты под охрану МВД Украины. Система охраны и обороны указанных объектов боеспособна», — написал Монастырский в Facebook.
Министр добавил, что речь идёт об охране аэродромов и аэропортов, складов горюче-смазочных материалов и других объектов.
Также Монастырский рассказал, что подразделения отработали действия по защите объектов критической инфраструктуры.
21 февраля советник главы МВД Украины Антон Геращенко назвал информацию о проникновении украинских военных на территорию России фейком.