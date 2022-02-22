МВД Украины взяло под охрану объекты критической инфраструктуры Киева

Министерство внутренних дел Украины взяло под охрану объекты критической инфраструктуры Киева и Киевской области. Об этом заявил глава украинского МВД Денис Монастырский.

По его словам, 22 февраля он проверил систему охраны объектов критической инфраструктуры региона.

«Докладываю. Все они взяты под охрану МВД Украины. Система охраны и обороны указанных объектов боеспособна», — написал Монастырский в Facebook.

Министр добавил, что речь идёт об охране аэродромов и аэропортов, складов горюче-смазочных материалов и других объектов.

Также Монастырский рассказал, что подразделения отработали действия по защите объектов критической инфраструктуры.

21 февраля советник главы МВД Украины Антон Геращенко назвал информацию о проникновении украинских военных на территорию России фейком.