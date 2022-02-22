МВД Украины взяло под охрану объекты критической инфраструктуры Киева

Короткая ссылка
Министерство внутренних дел Украины взяло под охрану объекты критической инфраструктуры Киева и Киевской области. Об этом заявил глава украинского МВД Денис Монастырский.
МВД Украины взяло под охрану объекты критической инфраструктуры Киева
  • AP

По его словам, 22 февраля он проверил систему охраны объектов критической инфраструктуры региона.

«Докладываю. Все они взяты под охрану МВД Украины. Система охраны и обороны указанных объектов боеспособна», — написал Монастырский в Facebook.

Министр добавил, что речь идёт об охране аэродромов и аэропортов, складов горюче-смазочных материалов и других объектов.

Также Монастырский рассказал, что подразделения отработали действия по защите объектов критической инфраструктуры.

21 февраля советник главы МВД Украины Антон Геращенко назвал информацию о проникновении украинских военных на территорию России фейком.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить