Советник главы МВД Украины Геращенко назвал фейком проникновение украинских военных в Россию

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко назвал информацию о проникновении украинских военных на территорию России фейком.

«Решительно опровергаю фейк российской пропаганды про то, что пятеро украинских диверсантов на двух БМП напали на российскую погранзаставу и были уничтожены», — написал Геращенко в своём Telegram.

Ранее стало известно, что подразделение ЮВО совместно с пограничным нарядом ФСБ России предотвратили нарушение госграницы диверсионно-разведывательной группой с Украины.

Пресс-служба Южного военного округа сообщила, что были уничтожены пять украинских диверсантов.