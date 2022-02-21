Военные ЮВО и пограничники предотвратили нарушение границы диверсантами с Украины

Короткая ссылка
Российские военные и пограничники предотвратили нарушение госграницы России диверсионно-разведывательной группой с территории Украины.
Военные ЮВО и пограничники предотвратили нарушение границы диверсантами с Украины
  • AP

«Подразделение Южного военного округа совместно с пограничным нарядом ФСБ России предотвратило нарушение государственной границы России диверсионно-разведывательной группой с территории Украины», — сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Ранее стало известно, что снаряд, выпущенный с территории Украины, попал в пункт пограничной службы ФСБ по Ростовской области. В результате здание оказалось полностью разрушено.

Отмечается, что пострадавших нет.

21 февраля глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил о бое военных республики с украинскими силами у границы с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить