Военные ЮВО и пограничники предотвратили нарушение границы диверсантами с Украины

Российские военные и пограничники предотвратили нарушение госграницы России диверсионно-разведывательной группой с территории Украины.

«Подразделение Южного военного округа совместно с пограничным нарядом ФСБ России предотвратило нарушение государственной границы России диверсионно-разведывательной группой с территории Украины», — сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Ранее стало известно, что снаряд, выпущенный с территории Украины, попал в пункт пограничной службы ФСБ по Ростовской области. В результате здание оказалось полностью разрушено.

Отмечается, что пострадавших нет.

21 февраля глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил о бое военных республики с украинскими силами у границы с Россией.