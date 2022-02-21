ФСБ сообщила о попадании прилетевшего с Украины снаряда в погранпункт в Ростовской области

Снаряд, выпущенный с территории Украины, попал в пункт пограничной службы ФСБ по Ростовской области, здание полностью разрушено.

«21 февраля в 09:50 выпущенным с территории Украины снарядом неустановленного образца полностью разрушено место несения службы пограничных нарядов пограничного управления ФСБ России по Ростовской области», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что здание находилось примерно в 150 м от российско-украинской границы.

В результате происшествия никто не пострадал.

В настоящее время на месте работают сапёры.

Ранее глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил о бое военных республики с украинскими силами у границы с Россией.

В ЛНР также заявили, что обстановка на линии соприкосновения в Донбассе крайне напряжённая, Киев готовится развязать боевые действия по всей линии соприкосновения.