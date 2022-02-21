Глава ДНР Пушилин заявил о бое военных республики с украинскими силами у границы с Россией
- AP
«Резко обострилась обстановка на Мариупольском направлении. Боевики 36-й бригады атаковали позиции подразделений Народной милиции в районе Коминтернова. Идёт бой у границы с Российской Федерацией», — цитирует Интерфакс заявление Пушилина.
Ранее сообщалось, что украинская диверсионная группа проникла на территорию самопровозглашённой Донецкой народной республики.
Внеочередное заседание постоянного совета ОБСЕ по просьбе Украины начнётся в 17:00 мск в понедельник, 21 февраля.