Глава ДНР Пушилин заявил о бое военных республики с украинскими силами у границы с Россией

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Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил о бое военных республики с украинскими силами у границы с Россией.
Глава ДНР Пушилин заявил о бое военных республики с украинскими силами у границы с Россией
  • AP

«Резко обострилась обстановка на Мариупольском направлении. Боевики 36-й бригады атаковали позиции подразделений Народной милиции в районе Коминтернова. Идёт бой у границы с Российской Федерацией», — цитирует Интерфакс заявление Пушилина.

Ранее сообщалось, что украинская диверсионная группа проникла на территорию самопровозглашённой Донецкой народной республики.

Внеочередное заседание постоянного совета ОБСЕ по просьбе Украины начнётся в 17:00 мск в понедельник, 21 февраля.

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