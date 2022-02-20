В ЛНР заявили о крайне напряжённой ситуации на линии соприкосновения в Донбассе

Обстановка на линии соприкосновения в Донбассе крайне напряжённая, Киев готовится развязать боевые действия по всей линии соприкосновения. Об этом заявили в Народной милиции самопровозглашённой ЛНР.

«Обстановка на линии боевого соприкосновения продолжает оставаться крайне напряжённой, наша разведка фиксирует проводимые противником мероприятия подготовки к эскалации конфликта и развязыванию боевых действий по всей линии боевого соприкосновения», — говорится в сообщении в Telegram.

Также зафиксировано увеличение интенсивности обстрелов из тяжёлого вооружения со стороны украинских военных.

Ранее штаб территориальной обороны самопровозглашённой республики заявил, что за двое суток границу ЛНР с Россией пересекли 33 815 беженцев.