В ЛНР заявили о крайне напряжённой ситуации на линии соприкосновения в Донбассе

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Обстановка на линии соприкосновения в Донбассе крайне напряжённая, Киев готовится развязать боевые действия по всей линии соприкосновения. Об этом заявили в Народной милиции самопровозглашённой ЛНР.
В ЛНР заявили о крайне напряжённой ситуации на линии соприкосновения в Донбассе
  • РИА Новости

«Обстановка на линии боевого соприкосновения продолжает оставаться крайне напряжённой, наша разведка фиксирует проводимые противником мероприятия подготовки к эскалации конфликта и развязыванию боевых действий по всей линии боевого соприкосновения», — говорится в сообщении в Telegram.

Также зафиксировано увеличение интенсивности обстрелов из тяжёлого вооружения со стороны украинских военных.

Ранее штаб территориальной обороны самопровозглашённой республики заявил, что за двое суток границу ЛНР с Россией пересекли 33 815 беженцев.

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