В Молдавии выступили за урегулирование ситуации вокруг Украины дипломатическим путём

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Молдавия выступает за поиск дипломатических решений для урегулирования ситуации вокруг Украины, заявил глава МИД страны Николай Попеску.
В Молдавии выступили за урегулирование ситуации вокруг Украины дипломатическим путём
  • Gettyimages.ru

Он отметил, что молдавская сторона выражает обеспокоенность в связи с ухудшением ситуации с безопасностью на границе Украины.

«Молдавия решительно выступает за необходимость снижения существующей напряжённости посредством скоординированных усилий и поиска дипломатических решений», — написал Попеску в своём Telegram-канале.

По его словам, ситуацию осложняют случаи дезинформации и провокации.

Ранее стало известно, что Евросоюз передаст Украине в рамках механизма ЕС по гражданской защите экстренную помощь, включая медикаменты и палатки.

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