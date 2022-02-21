В Молдавии выступили за урегулирование ситуации вокруг Украины дипломатическим путём

Молдавия выступает за поиск дипломатических решений для урегулирования ситуации вокруг Украины, заявил глава МИД страны Николай Попеску.

Он отметил, что молдавская сторона выражает обеспокоенность в связи с ухудшением ситуации с безопасностью на границе Украины.

«Молдавия решительно выступает за необходимость снижения существующей напряжённости посредством скоординированных усилий и поиска дипломатических решений», — написал Попеску в своём Telegram-канале.

По его словам, ситуацию осложняют случаи дезинформации и провокации.

Ранее стало известно, что Евросоюз передаст Украине в рамках механизма ЕС по гражданской защите экстренную помощь, включая медикаменты и палатки.