В Молдавии выступили за урегулирование ситуации вокруг Украины дипломатическим путём
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Он отметил, что молдавская сторона выражает обеспокоенность в связи с ухудшением ситуации с безопасностью на границе Украины.
«Молдавия решительно выступает за необходимость снижения существующей напряжённости посредством скоординированных усилий и поиска дипломатических решений», — написал Попеску в своём Telegram-канале.
По его словам, ситуацию осложняют случаи дезинформации и провокации.
Ранее стало известно, что Евросоюз передаст Украине в рамках механизма ЕС по гражданской защите экстренную помощь, включая медикаменты и палатки.