ЕС передаст Украине экстренную помощь из-за угрозы дальнейшей эскалации ситуации

Евросоюз передаст Украине в рамках механизма ЕС по гражданской защите экстренную помощь, включая медикаменты и палатки.

«После запроса правительства Украины об оказании экстренной помощи из-за угрозы дальнейшей эскалации Европейская комиссия координирует доставку предметов первой необходимости для поддержки гражданского населения через Механизм гражданской защиты ЕС», — говорится в заявлении внешнеполитической службы союза.

В частности, Словения передаст маски, перчатки резиновые сапоги, дизельные генераторы. Румыния предоставит обезболивающие, противовоспалительные средства, а также антибиотики и дезинфицирующие средства.

Франция поставит палатки, простыни, одеяла, спальные мешки и другое.

Также помощь организуют Ирландия и Австрия.