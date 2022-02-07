Госдепартамент США планирует защищать «борцов с коррупцией» в Молдавии и на Украине

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Оксана Соломатина
Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда Госдепа США намерено выделить $900 тыс. на проекты по повышению безопасности, надёжности и анонимности инструментов коммуникации для активистов по борьбе с коррупцией в Молдавии и на Украине. С описанием гранта ознакомился RT.
Госдепартамент США планирует защищать «борцов с коррупцией» в Молдавии и на Украине
  • AP
  • © Luis M. Alvarez

Авторы документа считают, что, несмотря на подвижки в проведении антикоррупционных реформ, проблема коррупции, глубоко укоренившейся в обеих странах, по-прежнему стоит перед их властями.

«Это делает усилия по контролю и подотчётности, предпринимаемые гражданским обществом, СМИ и другими неправительственными субъектами антикоррупционной деятельности, важной силой сдерживания олигархической власти, схем самообогащения должностных лиц, избирательного правосудия и злонамеренного влияния России», — отмечают специалисты Госдепа США.

Таким образом, в Вашингтоне намерены внедрить технологии, которые будут гарантировать активистам по борьбе с коррупцией возможность безопасно и анонимно сообщать о подобных преступлениях, расследовать и выявлять такие случаи.

В частности, соответствующие технологии должны поддерживать конфиденциальность сообщений о коррупции в СМИ и организации гражданского общества, а также обеспечивать «сотрудничество и меры по обмену информацией на местном или международном уровне».

Примечательно, что Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда ожидает заявок от некоммерческих или негосударственных организаций, находящихся в США и за рубежом.

На программы по защите «субъектов антикоррупционной деятельности» в Молдавии и на Украине Госдеп США намерен выделить $400 тыс. и $500 тыс. соответственно. Срок реализации — два-три года, говорится в описании гранта.

В 2020 году Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда Госдепартамента США объявляло открытый конкурс проектов, направленных на поддержку социальной «сплочённости и национального единства» Украины. 

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