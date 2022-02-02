США выделят $400 тыс. на защиту прав человека на Украине

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Виктория Пенькова
Госдепартамент США намерен выделить до $400 тыс. на программу по защите прав человека на Украине. Об этом говорится в описании гранта, с которым ознакомился RT.
США выделят $400 тыс. на защиту прав человека на Украине
  • Gettyimages.ru
  • © Chris McGrath

«Посольство США на Украине объявляет о приёме заявок от украинских неправительственных организаций в поддержку деятельности по защите прав человека на Украине: в поддержку борьбы с преступлениями на почве ненависти и по политическим мотивам», — уточняется в тексте.

Как отметили в Госдепе, программа может быть сосредоточена на защите прав представителей ЛГБТ-сообщества, религиозных и этнических меньшинств, беженцев, внутренне перемещённых лиц, а также других «уязвимых и маргинализованных групп».

Будущие подрядчики должны будут обратить внимание и на права людей из «сообщества активистов» — особенно тех, кто занимается проблемами, связанными с коррупцией, защитой окружающей среды или журналистикой, следует из документа.

Работа участников проекта может быть реализована в формате просветительских кампаний или образовательных мероприятий. Приветствуется деятельность, направленная на укрепление верховенства права, повышение уровня толерантности к уязвимым группам, обеспечение равного доступа к системе правосудия и на поддержку правозащитников.

Общая сумма средств, которую американское внешнеполитическое ведомство готово выделить на проведение программы, — $400 тыс.

Летом 2021 года сообщалось о планах Госдепартамента выделить до $700 тыс. на «борьбу с дезинформацией» и «злонамеренной риторикой» на Украине.

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