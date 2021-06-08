США выделят $700 тысяч на «борьбу со злонамеренной риторикой» на Украине
- Gettyimages.ru
«Посольство США в Киеве объявляет конкурс заявок на гранты для негосударственных организаций в целях борьбы с дезинформацией и злонамеренной риторикой, распространяемой в социальных сетях и традиционных СМИ на Украине», — сообщается в тексте.
Проекты, которые профинансирует американская сторона, должны быть направлены на расширение возможностей в том числе гражданских активистов, НПО и СМИ в вопросах «борьбы с распространением дезинформации», а также на консультирование представителей государственных органов по той же проблематике.
Кроме того, инициатива предполагает повышение активности украинской общественности в вопросе «использования средств анализа данных» для выявления и отслеживания «дезинформации».
Не исключена в этом отношении и реализация мер по «сокращению уязвимости» определённых групп украинской аудитории для проблем, обозначенных выше.
Общий бюджет инициативы — $700 тыс. При этом размер минимального гранта не должен превышать $40 тыс., а максимального — $150 тыс.
Ранее стало известно о планах Госдепа выделить $1,9 млн на «развитие науки» на Украине.