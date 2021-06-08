США выделят $700 тысяч на «борьбу со злонамеренной риторикой» на Украине

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Ксения Калинкина
Госдепартамент Соединённых Штатов намерен выделить до $700 тыс. на «борьбу с дезинформацией» и «злонамеренной риторикой» на Украине. Об этом говорится в описании гранта, с которым ознакомился RT.
США выделят $700 тысяч на «борьбу со злонамеренной риторикой» на Украине
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«Посольство США в Киеве объявляет конкурс заявок на гранты для негосударственных организаций в целях борьбы с дезинформацией и злонамеренной риторикой, распространяемой в социальных сетях и традиционных СМИ на Украине», — сообщается в тексте.

Проекты, которые профинансирует американская сторона, должны быть направлены на расширение возможностей в том числе гражданских активистов, НПО и СМИ в вопросах «борьбы с распространением дезинформации», а также на консультирование представителей государственных органов по той же проблематике.

Кроме того, инициатива предполагает повышение активности украинской общественности в вопросе «использования средств анализа данных» для выявления и отслеживания «дезинформации».

Не исключена в этом отношении и реализация мер по «сокращению уязвимости» определённых групп украинской аудитории для проблем, обозначенных выше.

Общий бюджет инициативы — $700 тыс. При этом размер минимального гранта не должен превышать $40 тыс., а максимального — $150 тыс.

Ранее стало известно о планах Госдепа выделить $1,9 млн на «развитие науки» на Украине. 

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