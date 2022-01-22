США выделят средства на «продвижение» реформы образования на Украине

Госдепартамент США планирует выделить до $250 тыс. на «продвижение» реформы образования на Украине. Об этом говорится в описании соответствующего гранта. RT ознакомился с документом.

«При условии наличия средств посольство Соединённых Штатов будет предоставлять украинским негосударственным и некоммерческим организациям небольшие гранты для продвижения в стране образовательной реформы посредством украино-американского сотрудничества», — уточняется в тексте.

Получатели финансирования в рамках работы должны будут уделить внимание профессиональному развитию руководителей колледжей и университетов Украины «в целях повышения их квалификации».

Участникам инициативы предстоит также создать и внедрить «сервисы консультирования» по вопросам карьеры в учреждениях образования страны.

Кроме того, перед ними поставили задачу укрепить сотрудничество украинских учебных заведений с местной властью и бизнесом. Это, как следует из тендера, необходимо «для поддержки регионального развития и децентрализации».

Уточняется, что размер гранта может варьироваться от $10 тыс. до $40 тыс.

Ранее стало известно о планах Госдепа выделить $1,9 млн на «развитие науки» на Украине.